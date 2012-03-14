〔表格〕英国2月请领失业金人数增加7,200人,增幅超预期

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透伦敦3月14日电---英国统计局周三公布:
* 英国2月请领失业金人数增加7,200人(预估为增加6,000人),失业率为5.0%
* 英国在截至1月的三个月中按ILO标准计算的失业人口增加2.8万人,至266.6万,失业率为8.4%(预估为8.4%)
以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):
请领失业金人数 2月 1月 预估
较前月变动 +7,200 +7,000 (+6,900) +6,000
失业率(%) 5.0 5.0 (5.0)
失业人口(百万人) 1.612* 1.605 (1.605)
* 为2009年11月以来最高
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
11月-1月 8月-10月 2010年11月-2011年1月 预估
失业人口(百万) 2.666 2.638 2.518
失业率(%) 8.4 8.3 7.9 8.4
三个月变动(千) +28,000 -- -- (完)
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--编译 隋芬;审校 程琳
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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