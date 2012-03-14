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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 17:49 BJT

〔表格〕英国2月请领失业金人数增加7,200人,增幅超预期

路透伦敦3月14日电---英国统计局周三公布:

* 英国2月请领失业金人数增加7,200人(预估为增加6,000人),失业率为5.0%

* 英国在截至1月的三个月中按ILO标准计算的失业人口增加2.8万人,至266.6万,失业率为8.4%(预估为8.4%)

以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):

请领失业金人数 2月 1月 预估

较前月变动 +7,200 +7,000 (+6,900) +6,000

失业率(%) 5.0 5.0 (5.0)

失业人口(百万人) 1.612* 1.605 (1.605)

* 为2009年11月以来最高

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

11月-1月 8月-10月 2010年11月-2011年1月 预估

失业人口(百万) 2.666 2.638 2.518

失业率(%) 8.4 8.3 7.9 8.4

三个月变动(千) +28,000 -- -- (完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 隋芬;审校 程琳

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