〔中国票据市场〕转贴利率续跌,受信贷规模充裕和资金面企稳支撑

路透上海3月14日电---中国票据市场转贴利率周三稳步下跌.信贷规模充裕和资金面企稳助力转贴利率走低.针对目前票源匮乏现象,业内人士表示,随着开票据成本降低,企业开票需求或将被逐渐激发,利于补充稀缺的票源.
交易员认为,目前票源"供不应求"的局面,一方面由于收票需求激增,另一方面与企业开票量上不去也有关.而抑制企业开票的根本原因在于成本仍然偏高.但随着开票成本逐渐回调,企业开票需求也将恢复.
"票源的话,还要看企业愿不愿意开票,目前的成本还有点高,如果(开票)利率调整到接近同年期贷款利率,企业就可能更愿意开,...对票源也起到补充."西北一银行交易员称.
针对近期可能对票市形成扰动因素,该交易员指出,公开市场操作引起的资金面变化需着重关注.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三主要品种走势平稳,因消息面持续淡静.除渐近的月(季)末因素外,短期内需主要关注公开市场等操作力度的影响.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 6.2304/5.9256 6.5592/6.2848 7.6255/7.1924
上日 6.3408/6.0586 6.6984/6.3990 7.7018/7.2251
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变动-11.04bp/-13.30bp -13.92bp/-11.42bp -7.63bp/-3.27bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.2456%,较上日的5.3395%明显下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.2971/3.2431 3.3370/3.2849
上日 3.3131/3.2511 3.3470/3.2889
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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