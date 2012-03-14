〔中国债市〕人民币利率互换继续小涨,资金面进一步宽松预期降温

路透上海3月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续小涨,因市场对资金面进一步宽松的预期有所降温,且已公布的2月经济数据,显示中国宏观经济增速下滑呈现出放缓和企稳的迹象.
华东一银行交易员称,之前IRS走跌主要与宽松资金面有关,目前回购利率企稳在3%左右,因此IRS继续下探的动能有所减弱.另外,也跟经济复苏的预期有关.
他表示,"市场对宏观经济还处在观望阶段,最主要的影响还是来自于资金面,IRS短期内还会是小幅震荡."
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三主要品种走势平稳,因消息面持续淡静.除渐近的月(季)末因素外,短期内需主要关注公开市场等操作力度的影响.
中国央行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量至660亿元,本周公开市场提前实现净回笼.[CN/MMTCN]
受春节后企业集中开工等因素推动,此前公布的中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.[CN-PMI|ECI-CLN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1760/3.2780 3.1150/3.1950 3.1650/3.2483 3.3500/3.4433 3.2950/3.5975
周二 3.1320/3.2600 3.0725/3.1608 3.1200/3.2067 3.2833/3.3750 3.2925/3.5525
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差值 +0.0440/+0.0180 +0.0425/+0.0342 +0.0450/+0.0416 +0.0667/+0.0683 +0.0025/+0.0450
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
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