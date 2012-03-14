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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 15:41 BJT

〔国际油市〕沙特石油部长称油市基本平衡,有充足的生产和冶炼能力

路透3月14日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密称,油市基本平衡,有充足的生产和冶炼能力;沙特及其他国家仍准备填补"感觉上的或真正的"供应缺口.(完)

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