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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 15:43 BJT

〔中国黄金〕1月黄金产量24.133吨,同比增长3.68%--工信部

路透上海3月14日电---中国工业和信息化部周三公告称,今年1月中国黄金产量同比增长3.68%,至24.133吨.

统计数据并显示,今年1月,黄金矿产金19.733吨,同比增长2.27%;有色副产金4.399吨,同比增10.51%.(完)

参看相关细节,请点选中国工信部网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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