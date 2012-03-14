〔美国金融〕华尔街从市场涨势中寻找"下金蛋的鹅"

* 忧虑舒缓之后市场上扬,预计将帮助银行业获利

* 但低成交量、利差收窄和投行活动缩减将拖累获利

* 获利要优于2011年底,但并未完全恢复--分析师

* Jefferies下周开启业报季

路透3月13日电---投资者们再次承担风险,引发市场活动热度和价格激增.借此机会,华尔街各交易室将会赚到更多的财富.

不过,分析师和交易商们却警告称,还不能说"2012年的可观风险涨势"是一只每天都能下金蛋的鹅--至少在这个季度不是.

"看起来,我们远离了危险边缘,"PNC Asset Management首席投资分析师Bill Stone表示.不过,尽管自2001年底以来,股市、债市、大宗商品和某些衍生品的价格均有攀升,但是整体成交量却仍在低位.

固定收益产品需求大涨造成利差收窄--这意味着经纪商-交易商的盈利要少了.

"这个季度(市场)表现不错,不过迄今为止还不能算是出彩,"野村银行业分析师Glenn Schorr称."表现绝对要好于去年下半年,但是并不及去年的第一季度."

除了成交量较低和利差收窄之外,投资银行业务活动骤降也将损及获利.

根据汤森路透数据,今年至今为止,收购和兼并交易数量较去年同期大跌了38%.股票和债券承销量也有相同降幅,贷款方面也是如此.

摩根大通分析师Kian Abouhossein预计华尔街各银行将公布整个季度营收将较去年同期下降13%,固定收益交易部门营收减少13%,股票交易营收下跌15%,而投资银行营收则下挫16%.

**忧虑缓解,市场上扬**

诚然,投资者们正在大量买入证券,以及从投资级别企业债券到垃圾债券的一系列固定收益投资产品,因其受到美国和欧洲央行激进举措的鼓励.

自去年12月以来,欧洲央行(ECB)已向银行业提供了超过1兆(万亿)欧元,美国联邦储备理事会(美联储,FED)也承诺将在2014年前维持低利率.这些举措具有双重效力:催生流动性,并迫使投资者寻求获得较高回报率的资产.

投资者相信希腊将会获得第二笔救助资金,且美国就业市场正在改善的迹象也帮助增强市场信心.

"多数涨势正在摆脱去年底时有关欧元区的严重忧虑的影响."PNC Asset Management的Stone表示.

市场价格走高并不单单反映出交易量的提升,对于华尔街来说这也是好事,因为各家银行可以从资产管理费和大部头证券组合账面价值的提高中获得更高利润.

市场上扬亦体现消费者信心复苏,这将为收并购等投资银行业务的恢复打下基础.

**上调财测**

下周起影响会愈发明显,下周二JefferiesJEF.N公布业绩,将拉开华尔街财报季序幕.

汤森路透I/B/E/S数据显示,分析师预期这家中型投行首季每股盈余(EPS)为0.29美元,低于上年同期的0.42美元,但高于第四季的0.21美元.Jefferies第一财季在2月29日结束.

而由于规模较大的华尔街投行高盛(GS.N)、摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N),以及摩根大通(JPM.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)和美国银行(BAC.N)的投行部门第一财季覆盖了3月,他们的业绩可能会比较好.

分析师预期华尔街最大的投行高盛本季EPS料为3.03美元.

近几周,分析师又将高盛EPS预估上调,并且在高盛公布业绩前可能还会进一步修改.但目前扣除特殊项目的EPS预估值低于上年同期的每股4.38美元,不过高于前季的1.84美元.

分析师预期摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)第一季EPS为0.44美元,低于上年同期的0.50美元,但好于第四季的每股亏损0.15美元.

**关注近期**

不同寻常的是,投资者和分析师对环比表现的看重甚于同比--对投行第一季业绩尤其是如此.投行第一季通常会比受假日拖累的第四季强上许多.

但由于过去17个季度以来,投行盈利能力剧烈摇摆,刚升上去又会突遇新的危机,上年同期情况似乎就差了十万八千里.同时由于在2011年末,市场对欧洲国家违约和欧洲银行业体质的忧虑十分浓厚,华尔街银行的股票和债券就出现了大规模压抑后反弹.

高盛股价年内迄今已涨29%,周一收报116.99美元.摩根士丹利股价也上扬20%,收报18.20美元.纽约证券交易所(NYSE)券商类指数年内迄今扬升22%.

"去年每个人都担心会出现第二个雷曼兄弟,但这并没有发生,"PNC的Stone解释道,"现在一切都尘埃落定,市场和经济基础似乎更加坚稳,银行业正在盈利."

大盘指数同样跳涨.标普500股指今年升9.5%,周一收于1,377.50点.衡量美国垃圾债的美银美林高收益Master II指数上涨5.2%,而追踪欧洲银行债信用违约互换(CDS)的Markit指数重挫30%.

美联储出售原属于美国国际集团(AIG.N)的195亿美元次贷支持证券,吸引强劲需求,同样显示出投资者追逐收益的热络程度.美联储在这笔交易上获得28亿美元净利润,六家投行替客户进行了激烈竞投.

**债券价值调整导致损失**

然而奇怪的是,这波宽慰性涨势实际上可能损及投行的利润.

由于债券价值调整(DVA)的会计方式,一些银行可能面临与自身债券价格上涨相关的大额计提.这是因为企业被要求反映购回自身债券所需的成本变化.

DVA常与信用违约互换(CDS)的价格变化平行.

去年秋天,价值1,000万美元高盛债券的一年期CDS价格飙升至420,000美元,摩根士丹利CDS高见584,000美元.至周二上午,两者价格分别降至243,000美元和325,000美元,降幅均达25%.

尽管分析师倾向于将这些损益排除在预测之外,但近几年DVA造成部分银行的盈利波动很大.

例如摩根士丹利2011年下半年的债券估值收益为36亿美元,期间CDS价格上涨一倍多.分析师称,若该行债券和CDS价格保持稳定,今年第一季可能公布数亿美元计的计提.高盛对其债务估值风险进行对冲,因此损益幅度相对要小,也较难预测.

就华尔街交易商来讲,他们认为这波涨势有望持续.(完)