版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 16:34 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至一个月高点,美元兑日圆亦触及11个月新高

路透伦敦3月14日电---英镑兑欧元周三升至一个月高位,交易商指称一家美国投资银行的英镑买盘令英镑升穿据称位于0.8300处的期权障碍.

美元兑日圆JPY=在EBS平台上触及11个月新高83.33日圆.美元兑瑞郎CHF=触及一个月新高0.9276.(完)

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐