〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至一个月高点,美元兑日圆亦触及11个月新高

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透伦敦3月14日电---英镑兑欧元周三升至一个月高位,交易商指称一家美国投资银行的英镑买盘令英镑升穿据称位于0.8300处的期权障碍.
美元兑日圆JPY=在EBS平台上触及11个月新高83.33日圆.美元兑瑞郎CHF=触及一个月新高0.9276.(完)
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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