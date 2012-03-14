〔中国债市〕现券收益率略升,总理讲话以及公开市场回笼加力增添不安情绪

路透上海3月14日电---中国银行间债市周三现券收益率略升.国务院总理温家宝再次强调房地产调控不动摇,令市场推测央行货币政策放松的节奏或较预期的慢,再加上公开市场回笼力度加大,机构心态浮动,买气回落造成收益率略升.
交易员并表示,信用产品还是延续了活络的态势,但收益率变化相对不大,预计近期债市收益率将呈现宽幅震荡的态势.
"温家宝对房地产调控还是非常的严格,这样的情况下,央行降息可能会更加慎重"华南一银行交易员称,"这周公开市场回笼规模也上来了,也可能是最近资金面的'幸福时光'结束了."
他认为,温总理讲话认为中国经济年增长7.5%并不算低,以及其对房地产调控的严厉态度,市场推测央行现在货币政策全面转宽的条件仍不充足,又逢央行公开市场回笼加力,债市买气出现回落,收益率小幅反弹2-3个基点(bp).
今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方.总理温家宝周三承认经济存在下行压力,但同时强调,考虑到经济总量较大,年增长7.5%并不算低,保持这个速度更不算低.[ID:nSB1432008]
公开市场周二进行660亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周明显放量;相较本周290亿元的到期量,本周公开市场提前锁定净回笼.[CN/MMTCN]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3218 3.0039
上日 2.3252 3.0015
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4485/3.4000
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8980/2.8512
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6200/3.5695 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>