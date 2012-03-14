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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 16:55 BJT

〔全球债市〕新兴市场公债较美国公债利差缩至2011年8月来最窄

路透伦敦3月14日电---新兴市场公债较美国公债利差11EMJ缩窄至300个基点下方,为2011年8月来首见.(完)

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