版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 17:13 BJT

〔全球能源〕IEA调降2012年非OPEC国家石油供应预估

路透伦敦3月14日电---国际能源署(IEA)周三表示:

* 维持2012年全球石油需求增幅预估在日均80万桶

* 经济前景趋弱、尤其是若油价偏高,或将令石油需求增长依然受到压制

* 2012年非石油输出国组织(OPEC)国家供应将增长73万桶/日,上次预估为90万桶/日

* 2012年第一季非OPEC石油供应将增长30万桶/日,上次预估为49万桶/日

* 1月OECD行业库存增长1,360万桶至26.1亿桶,连续第七个月低于五年均值

* 2月OPEC供应增至3,142万桶/日,创2008年10月来最高(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐