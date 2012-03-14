〔全球能源〕IEA调降2012年非OPEC国家石油供应预估

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透伦敦3月14日电---国际能源署(IEA)周三表示:
* 维持2012年全球石油需求增幅预估在日均80万桶
* 经济前景趋弱、尤其是若油价偏高,或将令石油需求增长依然受到压制
* 2012年非石油输出国组织(OPEC)国家供应将增长73万桶/日,上次预估为90万桶/日
* 2012年第一季非OPEC石油供应将增长30万桶/日,上次预估为49万桶/日
* 1月OECD行业库存增长1,360万桶至26.1亿桶,连续第七个月低于五年均值
* 2月OPEC供应增至3,142万桶/日,创2008年10月来最高(完)
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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