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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 20:44 BJT

〔表格〕美国2月进口物价较前月上升0.4%,出口物价亦上升0.4%

路透3月14日电---美国劳工部周二公布,美国2月进口物价较前月上升0.4%,预估为上升0.6%;出口物价上升0.4%,预估为上升0.2%.

2月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

2月　 1月 (前值) 12年2月/11年2月

进口物价 0.4 持平 0.3 5.5

出口物价 0.4 0.2 0.2 1.5 (完)

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--编译 丁琦;审校 王洋

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