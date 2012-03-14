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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 17:52 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元跌至七周低点1.0465,美元全线走高

路透伦敦3月14日电---澳元兑美元AUD=D4周三跌至七周低点1.0465美元,美国公债收益率(殖利率)上涨提振美元全线走高.(完)

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