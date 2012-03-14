版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 17:57 BJT

〔全球金市〕现货金跌逾1%失守1,660美元,触及1月底以来低位

路透伦敦3月14日电---现货金XAU=周三跌至1月底以来低位,受美元升势打压.0942GMT,跌逾1%至每盎司1,657美元,为1月25日来最低.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐