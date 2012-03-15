(重温稿)〔台湾货币市场〕短率略见松动,央行冲销力道放缓

* 存单到期量大,但央行减少冲销

* 短率稍见松动

* 短票量很少

记者 高洁如

路透台北3月14日电---台湾银行间短期利率周三稍有松动,由于央行例行性存单发行较少,让市场游资偏多,短票利率稍有松动.

银行交易员表示,今日央行存单到期5,200余亿,央行减少发行三种天期的例行性存单,但增加委托代收银行收入隔夜天期存单之外,市场的余钱还是不少.整体而言市场资金还是相当宽松.

"今天存单到的很多,央行没发这么多...大家都有钱,"一大型银行人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,与上日相同;区间在0.299-0.70%,上日亦相同.

2-7天拆款利率在0.392-0.72%,上日在0.380-0.72%.

**短票利率略有松动**

短票方面,票券商指出,市场的资金相当宽松,但短票的发行量还是很低,银行的买票需求没办法充分被满足,不少则转向拆款予票券商,利率也不高.

他们表示,近期票量除了周五之外,都还是偏低,钱多票少的情况短期不会改变,利率则料位于低档.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日集中在0.83-0.85%.

今日央行存单到期5,207亿台币,共发行4,769.5亿,存单发行余额减少437.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周四1,841亿,及周五2,619亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为228亿台币;累计超额准备为负214亿台币,加计前期1%的超额准备为647亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率则是平稳,投信申购款持续流入,加之上日未标得足够公债部位的寿险为去化多余资金,亦将余钱投入市场,令资金水位补充无虞.

交易商表示,明日为月中例行性资金需求高峰,以及寿险与投信可能会应付公债交割而提前赎回,预料资金需求将会提高,不过,目前整体资金状况仍显宽松,料应不致影响RP市场的成交利率.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

101/乙1期20年期公债将于周五发行,金额为400亿台币,其中银行业得标比重为46.88%、证券业20.37%、寿险业32.75%,票券业未得标.(完)