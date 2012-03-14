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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:18 BJT

〔意大利金融〕副经济部长称,意大利BTP债券与德债利差还有改善空间

路透月3日14电---意大利副经济部长称:

* 意大利BTP债券与德债利差还有进一步明显改善的空间

* 意大利国库部没有具体的意大利公债较德债利差目标

* 外资买盘回笼有助于意大利较德国公债利差改善

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