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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:21 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎触及一个月高位,周四瑞士央行公布政策决议

路透伦敦3月14日电---周三欧元/瑞郎EURCHF=触及一个月高位1.21075,一路引发止损单.周四瑞士央行将公布季度货币政策决议.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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