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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:40 BJT

〔欧元债市〕意大利三年期债标售收益率降至2.76%,为2010年10月来最低

路透米兰3月14日电---意大利周三标售的三年期公债收益率降至2.76%,为2010年10月来最低,坚挺的需求帮助意大利在此次标售中获得60亿欧元融资,达到目标区间的上端.(完)

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