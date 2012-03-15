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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:17 BJT

更正:〔中国人事〕央行货币政策委员调整,夏斌和李稻葵离任--政府网

(第二段陈雨露现职务应为中国人民大学任校长,非北京外国语大学校长)

路透北京3月14日电---中国国务院办公厅通知称,北京大学国家发展研究院院长周其仁、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌、清华大学金融系主任兼任中国与世界经济研究中心(CCWE)主任李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务.

周三刊登在政府网上的通知并称,同意清华大学经管学院院长钱颖一、中国人民大学校长陈雨露、北京大学国家发展研究院教授宋国青担任央行货币政策委员会委员.(完)

更多细节,请点选中国政府网网站(here)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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