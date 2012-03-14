〔美国数据〕3月9日止当周购房抵押贷款申请增长,但再融资需求萎缩--MBA

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透纽约3月14日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周购房需求连续第三周增长,不过再融资申请萎缩.
截至3月9日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌2.4%至736.5.
经季节调整再融资指数则下滑4.1%至3,971.1,而购屋贷款指数则涨4.4%至186.5.
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。