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债券 | 2012年 3月 14日 星期三 19:25 BJT

〔美国数据〕3月9日止当周购房抵押贷款申请增长,但再融资需求萎缩--MBA

路透纽约3月14日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周购房需求连续第三周增长,不过再融资申请萎缩.

截至3月9日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌2.4%至736.5.

经季节调整再融资指数则下滑4.1%至3,971.1,而购屋贷款指数则涨4.4%至186.5.

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