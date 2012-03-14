〔意大利财政〕2012年总发债量料近4,400亿欧元,略低于此前目标--官员

路透米兰3月14日电---意大利财政部债务管理部门主管Maria Cannata表示,目前预计该国今年全年总债务发行规模料接近4,400亿欧元,略低于4,500亿欧元的此前目标.

Cannata在米兰参加一活动间隙表示,发债收入将用来降低2012年的短期国库券的发行规模.今年前几个月,意大利财政部增加了上述超短期券种的发售规模.

她并称,外国投资者持有半数意大利公共债务.

她表示,10年期意大利BTP债券和德国公债利差有至少再收窄100个基点的空间.

该利差目前略低于300个基点,欧元区债务危机最严重时一度走阔至逾550个基点的峰值.(完)