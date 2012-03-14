〔意大利财政〕2012年总发债量料近4,400亿欧元,略低于此前目标--官员

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透米兰3月14日电---意大利财政部债务管理部门主管Maria Cannata表示,目前预计该国今年全年总债务发行规模料接近4,400亿欧元,略低于4,500亿欧元的此前目标.
Cannata在米兰参加一活动间隙表示,发债收入将用来降低2012年的短期国库券的发行规模.今年前几个月,意大利财政部增加了上述超短期券种的发售规模.
她并称,外国投资者持有半数意大利公共债务.
她表示,10年期意大利BTP债券和德国公债利差有至少再收窄100个基点的空间.
该利差目前略低于300个基点,欧元区债务危机最严重时一度走阔至逾550个基点的峰值.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。