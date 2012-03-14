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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 21:21 BJT

〔全球经济〕第四季G20经济较前季增速放缓至0.7%,全年增长2.8%--OECD

路透巴黎3月14日电---经济合作暨发展组织(OECD)周三称,2011年第四季20国集团(G20)国内生产总值(GDP)较前季增速放缓至0.7%,第三季为增长0.9%.

OECD表示,第四季的增速创下2009年第二季以来最慢,这使得2011年全年G20的GDP增速从2010年的5.0%大幅放缓至成长2.8%.

该组织称,集团内部各国的经济增长出现大的分化,2011年末美国经济的季度增速为0.7%,而欧元区则为下滑0.3%.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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