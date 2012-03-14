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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 21:15 BJT

〔挪威央行〕意外调降政策利率至1.5%,以期缓解挪威克朗走强压力

路透奥斯陆3月14日电---挪威央行周三意外调降政策利率25个基点,至1.5%,因当局正勉力应对挪威克朗汇率的强势,以及通胀率持续低迷的状况.

这是该国央行今年以来首次降息.上周路透访问的13位分析师中有11位预计央行将维持1.75%的利率不变,2位预计将降息25个基点.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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