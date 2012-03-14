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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 21:49 BJT

〔美国股市〕平开,投资者在五天涨势后暂缓追高

路透纽约3月14日电---美国股市周三基本平开,投资者在美联储有关经济和银行业的表态与近期的五天涨势之间进行权衡.

道琼工业指数.DJI盘初上涨14.98点,或0.11%,至13,192.66点,标准普尔500指数.SPX微跌0.10点,或0.01%,至1,395.85点,Nasdaq指数.IXIC上涨3.11点,或0.10%,至3,042.99点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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