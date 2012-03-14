〔欧元债市〕德债收益率触及三周高点,因美国经济前景好转

路透伦敦3月14日电---德国10年期公债收益率(殖利率)周三收涨至三周高点,不久可能再次测试2%的年内高点.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对经济增长的展望并没有那么悲观,而且多数美国大银行通过了年度压力测试.

现金充裕的银行对意大利标售的60亿欧元公债表示出强劲买需,使该国三年期借款成本降至接近17个月低点,也降低了德国公债的避险魅力.

德债价格扩大跌幅,上日因乐观数据引发下跌.之前美联储表示,其预期经济将在未来几季"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称经济会"小幅"增长.[ID:nSB1430930]

"股市触及新高,市场人气改善,如果美国公债价格不变,德债最终理所当然地要追上美国公债的水平,"一名交易员表示."收益率当然有可能升穿2%."

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跳涨13个跳动点,报1.95%,为2月23日以来最高.但德债收益率仍较10年期美债收益率US10YT=RR低约30个基点,较英国10年债收益率GB10YT=RR低约40个基点.

6月德债期货FGBLc1跌140个跳动点至136.84,为2月22日以来最低.交易员称,位于137.40附近的止损单触发之后,该合约卖盘加速.

由于欧洲股市触及2012年新高,而且眼下希腊已经避免了无序违约的风险,德债可能进一步下跌,这促使德国商业银行的策略师保留了德债的战术性空仓.

意大利公债收益率<0#ITBMK=TWEB>全线下跌,跌幅超过其他欧元区二线国家公债,之前该国公债标售获得强劲买需.标售的公债包括2015年3月到期的50亿欧元公债和10亿欧元2019年到期的非指标期公债.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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