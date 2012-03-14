〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受库存减少提振

路透3月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,受助于库存减少,之前南美乾旱导致大豆减产.

大豆/玉米价差亦提供支撑.12月玉米/11月大豆价格比为2.32.

豆粕收高,豆油收跌.

全美油籽加工商协会(NOPA)月度压榨数据显示,美国2月压榨1.3635亿蒲式耳大豆,低于1月的1.42813亿,但高于分析师预估的平均值1.345亿.

NOPA表示,美国2月出口豆粕658,542吨,1月出口585,623吨.2月豆油结转库存为22.42亿磅,1月结转库存为20.98亿磅.

马来西亚原棕榈油期货周三涨至九个月高点,因出口复苏改善了需求前景,而且乐观美国经济数据也提振投资者信心.

美国中西部和中部大平原地区的反常温暖天气仍在继续,促进了冬小麦的生长,并使土壤在春耕和春播之前迅速变干.本周末稍晚至下周初,西部地区料有降雨,雨水将有利于作物生长.

5月大豆期货处于所有主要移动均线上方,首个支撑位在200日移动均线切入位12.88美元,9日相对强弱指标(RSI)在79.

CBOT-5月大豆期货SK2涨1-1/2美分,报每蒲式耳13.50-1/4美元.5月豆粕合约SMK2上扬1.1美元,报每短吨367.2美元.

5月豆油合约BOK2跌0.07美分,收报每磅54.80美分.

今日CBOT预估大豆成交量为183,957口,豆油成交量为87,678口,豆粕成交量为70,852口.

以下为CBOT农产品期货在2025 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 658.75 -3.25 -0.5% 1.9%

CBOT大豆Sc1 1350.25 1.50 0.1% 12.7%

CBOT豆粕SMc1 367.20 1.10 0.3% 18.7%

CBOT豆油BOc1 54.80 -0.07 -0.1% 5.2%

CBOT小麦Wc1 643.75 -5.25 -0.8% -1.4%

CBOT稻米RRc1 1391.50 -42.00 -2.9% -4.7%

EU小麦BL2H0 210.75 -0.75 -0.4% 4.1%

NYMEX原油期货CLc1 105.67 -1.04 -1.0% 6.9%

道琼工业指数.DJI 13,194 16 0.1% 8.0%

现货金XAU= 1643.04 -31.71 -1.9% 5.1%

欧元/美元EUR= 1.3025 -0.0051 -0.4% 0.6%

美元指数.DXY 80.5630 0.3700 0.5% 0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 855 11 1.3% -50.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)