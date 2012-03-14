〔芝加哥期市〕CBOT小麦收跌,因作物天气改善

路透3月14日电---美国小麦期货周三收跌,交易商称,受累于美元走强,以及天气预报显示作物天气改善可能提振本已充裕的供应.

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期价盘中一度上扬,但指标5月合约WK2在100日移动均线处遇阻.

World Weather Inc.的气象学家Drew Lerner称,中部大平原出现的反季节温暖天气提振冬小麦的生长,但导致土壤湿度在春播前快速降低.美国大平原干燥地区下周将迎来对作物生长有利的降雨.

国际谷物理事会预计,2012/13年全球小麦产量减少1,500万吨,至6.8亿吨.

乌克兰农业部周三表示,在7月份作物销售年开始之际,该国小麦库存将达700万吨,同比增加260万吨.2012年小麦产量可能达1,400万吨.

CBOT-5月小麦期货WK2收跌5-1/4美分,报每蒲式耳6.43-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为70,337口.(完)