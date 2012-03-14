〔芝加哥期市〕CBOT小麦收跌,因作物天气改善

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月14日电---美国小麦期货周三收跌,交易商称,受累于美元走强,以及天气预报显示作物天气改善可能提振本已充裕的供应.
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期价盘中一度上扬,但指标5月合约WK2在100日移动均线处遇阻.
World Weather Inc.的气象学家Drew Lerner称,中部大平原出现的反季节温暖天气提振冬小麦的生长,但导致土壤湿度在春播前快速降低.美国大平原干燥地区下周将迎来对作物生长有利的降雨.
国际谷物理事会预计,2012/13年全球小麦产量减少1,500万吨,至6.8亿吨.
乌克兰农业部周三表示,在7月份作物销售年开始之际,该国小麦库存将达700万吨,同比增加260万吨.2012年小麦产量可能达1,400万吨.
CBOT-5月小麦期货WK2收跌5-1/4美分,报每蒲式耳6.43-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为70,337口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。