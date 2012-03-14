〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少36.1亿美元--iMoneyNet

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透纽约3月14日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至3月13日的最近一周美国货币市场基金资产减少36.1亿美元,至2.623万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少17.5亿美元,至2.335万亿美元;而免税货币市场基金资产也减少18.6亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第六周保持在0.03%.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。