〔纽约期市〕ICE期棉收低,受投资者卖盘打击

路透纽约3月14日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三收低,受投资者卖盘打击.不过分析师称,行业与消费者买盘帮助市场自一重要支撑位反弹.

ICE指标5月期棉合约CTK2跌0.9美分,收盘报每磅87.14美分.盘中交易区间为87.05-88.59美分.

汤森路透数据显示,日内成交量接近1.5万口,较30日均值低约40%.

"市场仍然受到偏空的基本面威胁,"位于路易斯安那州的独立分析师Mike Stevens表示.他指的是棉花产量稳步增长,而消费疲软.

美国农业部(USDA)最近把2011/12年全球棉花产量预估由稍早预估的1.2334亿包(480磅)上调至1.2364亿包,把全球消费预估由1.0971亿包下调至1.0872亿包,并把全球转结库存由6,077万包上调至6,232万包.

技术方面,投机客试图把5月期棉合约打压至3月12日的日低87.01美分下方,以确定是否会在87美分下方触发自动卖单.该区域自2011年12月末以来一直未曾失守.

目前市场在等候USDA将在周四公布的出口数据报告,以评估棉花销售是否仍然强劲,尤其是对主要消费国中国的出口.(完)