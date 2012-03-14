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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 04:32 BJT

〔美国股市〕ADR收低,中国企业ADR领跌

路透纽约3月14日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下跌,中国企业ADR领跌,周三上证综指创今年最大单日跌幅.[ID:nSB1432832]

上证综指周三创今年最大单日跌幅,拖累香港股市由升转跌,因国务院总理温家宝重申房地产调控不能放松的言论,令房地产板块明显承压.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.97%.标准普尔500指数.SPX下滑0.12%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.94%.亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.15%.拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑0.55%.

在美国上市的中石油(PTR.N)下挫3.3%,报147.81美元.中国移动(CHL.N)跌3.66%,报54.03美元.

中国人寿(LFC.N)下滑2.71%,报40.55美元,中石化(SNP.N)大跌2.27%,报114.22美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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