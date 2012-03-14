〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆上涨,受助于公债收益率攀升和美联储立场

* 美元兑日圆触及11个月高位

* 美联储上调经济评估令对其推出更多宽松政策的预期降温

路透纽约3月14日电---美元兑日元周三跳升至11个月高位,兑欧元触及一个月最高,因在一系列数据暗示经济持续复苏的背景下,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二上调经济预估.

美国公债收益率攀升推动美元/日圆走强,美元录得四个月来最大两日涨幅.两年期美国公债US2YT=RR收益率触及7月29日以来最高,令美元吸引力增强,成为买入并持有的货币,而非为投资其他高收益资产融资的货币.

美元兑日元JPY=日内升至83.83日圆,为去年4月中以来最高.交易商称,日本出口商不愿抛售美元,且预期美元会进一步走强.美元/日圆年内迄今累计上扬近9%,且分析师上调了对美元/日圆的预期.

美元/日圆可能录得第六周上扬,这一走势与上月日本央行放宽货币政策以及日本创纪录贸易逆差有关.

尽管日本央行本周未像上月那样意外放宽政策,但市场认为日本央行采取进一步举措支持经济成长的可能性仍然很高,华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.

"美国公债与日本公债的收益率差不断扩阔,仍是推动美元走强的关键因素."

美元兑日元尾盘报83.74日圆,日内上扬1%,周二攀升0.8%,录得11月初以来最大两日升幅.

"我们上修美元/日圆六个月预期至90日圆,并认为从现在开始的12个月后保持在该水平,"巴克莱资本驻伦敦的汇市策略师Raghav Subbarao表示.

巴克莱之前预期美元/日圆六个月后为82日圆,一年后为84日圆.

美国经济前景改善促使市场预期美联储推出新一轮购债计划的可能性降低.这与欧元区和日本形成鲜明对照,在困境中挣扎的欧日经济令欧洲央行和日本央行进一步放宽政策的可能性增加.

浏览美联储经济与利率预估图表,请点击:(link.reuters.com/zud36s)

浏览美国,英国和德国10年期公债收益率图表,请点击:(link.reuters.com/buc27s)

**欧元走软**

美元/日圆涨势是受美国公债收益率攀升推动,而欧元/美元跌势则主要是因美国的银行股攀升和利率预期所致,RBC Capital Markets驻伦敦的汇市策略部的全球主管Adam Cole表示.

欧元兑美元EUR=盘中跌至1.3008美元的一个月低位,之前触发1.3054美元支撑位下方的止损单,该水准接近1月16日-2月24日升势的50%回档位.欧元/美元尾盘报1.3024美元,日内跌幅为0.4%.

欧元的下一个支撑位在2月16日低位1.2973美元,这是下一个重要低点.

美国联邦公开市场委员周二小幅上调经济预估.[ID:nSB1430930]

美联储周二还宣布,多数美国最大型银行通过压力测试,消息推动多数股市劲扬.这进一步提振美元.

"我们感觉欧元/美元可能继续紧随不断收窄的德美公债利差而动,"花旗集团旗下的CitiFX的汇市策略师Valentin Marinov表示,"欧元区的长期深幅衰退看似可能令欧洲央行暂时保持政策宽松状态."

"与此同时,美国初露端倪的经济复苏可能令美联储进一步放宽政策的迫切性降低."

不过,欧元兑瑞郎EURCHF=走强,盘中升至1月10日以来最高点1.2146瑞郎.瑞士央行将在周四公布利率决定.

尽管路透调查的分析师预期,瑞士央行将维持欧元兑瑞郎下限在1.20瑞郎并维持零利率,但一直有人要求提高这一下限.欧元/瑞郎尾盘报1.2124瑞郎,涨0.4%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3027 1.3082 -0.42 +0.63 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.64 82.86 +0.94 +8.71 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.98 108.43 +0.51 +9.46 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9302 0.9231 +0.77 -0.79 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5672 1.5707 -0.22 +0.88 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9927 0.9882 +0.46 -2.61 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0452 1.0548 -0.91 +2.22 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2124 1.2074 +0.41 -0.16 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8309 0.8327 -0.22 -0.24 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8093 0.8229 -1.65 +3.97 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8208 5.6944 +2.22 -2.61 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5836 7.4510 +1.78 -1.99 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8480 6.7685 +1.17 -0.58 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9282 8.8593 +0.78 +0.16 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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