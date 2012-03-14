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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 05:57 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,但兑澳元和新西兰元走强

路透多伦多3月14日电---加元兑美元周三下跌,因美联储对美国经济的乐观看法和美国多数银行通过压力测试的消息今日继续发酵,提振美元.

美元兑日圆周三触及11个月高位,兑欧元升至一个月高点,昨日美联储调高对美国经济的展望.

美联储在报告中称,美国多数大型银行通过了年度压力测试,凸显了金融业的复苏.

加元兑美元CAD=收盘报0.9930加元,或1.0070美元,周二收盘报0.9892加元,或1.0109美元.

分析师称,美元/加元0.9850至1.0050加元的区间仍保持完好.

加拿大作为美国最大贸易伙伴的角色帮助加元表现优于澳元和新西兰元等其他商品相关货币.

加元兑澳元AUDCAD=R触及今年以来最高水准,升穿200日移动均线至1.0327加元.加元兑新西兰元NZDCAD=R涨至逾两个月高位.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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