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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 05:53 BJT

〔加拿大股市〕收低1.27%,黄金失去避险魅力带动金矿类股下跌

路透多伦多3月14日电---加拿大主要股指周三大幅收低,金矿类股下跌,因黄金失去避险魅力,周二美联储发表了政策声明,且近期美国数据暗示经济复苏.

金价大幅下跌反应市场认为美联储目前不太可能进一步放宽信贷,金价1月25日以来录得的涨幅丧失殆尽.

美联储周二没有暗示将提供更多经济刺激政策.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE大幅收低159.79点,或1.27%,报12,377.90点,10大类股中有九类收低.包括金矿类股的材料股指数下跌3.3%,领跌大盘.

大型资源股中,矿产企业Barrick Gold (ABX.TO)重挫4.5%,报42.88加元,石油企业Suncor Energy (SU.TO)大跌3.8%,报32.75加元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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