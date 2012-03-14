〔加拿大股市〕收低1.27%,黄金失去避险魅力带动金矿类股下跌

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期

路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。