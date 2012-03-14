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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 05:37 BJT

〔标题新闻〕中国在容许人民币汇率由市场决定上做得不够-白宫高级经济助理斯珀林

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8EED32]

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