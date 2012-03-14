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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:38 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因美国原油库存增加

* 美国上周原油库存增加-EIA

* 美元走强协助压低油价

路透纽约3月14日电---美国原油期货周三下跌,美国原油库存增加和美元走强合力压低油价.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增长175万桶.[ID:nSB8523644]

EIA并称,上周美国汽油库存减少141万桶,馏分油库存大降468万桶.

此前的路透分析师调查显示,预计原油库存增加170万桶.汽油库存料下降100万桶,馏分油库存料减少130万桶.

美元兑日圆周三触及11个月高位,兑欧元触及约一个月最高,因在一系列数据暗示经济持续复苏的背景下,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二上调经济预估.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期货CLJ2下跌1.28美元或1.2%,报每桶105.43美元,交投区间在105.12至107.02美元.

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