〔美国债市〕公债下跌,因美联储的经济预期限制了避险买盘

* 美联储上调对美国经济前景的评估,打压公债价格

* 银行压力测试结果良好,削弱对公债的避险买需

* 30年期公债标售得到的需求和平日一致

路透纽约3月14日电---美国公债价格周三下跌,令收益率(殖利率)升至去年10月来最高,因美联储上调美国经济前景,及近期股市的强势驱使投资人连续两天规避公债.

公债收益率上升令人怀疑公债长期及稳定的升势是否可能终止,此轮升势受欧债危机及美国经济受困于失业率处于历来高位所带动.

美联储周三稍晚公布的银行压力测试结果大部份正面,也损及公债的避险魅力.

在美国财政部续发130亿美元30年期公债后,公债延续跌势.这次标售得到的需求和需求均值的走势一致,尽管许多市场人士原本预期这次需求更强劲.

公债收益率升穿一些技术关口,五年期至30年期公债收益率均升至其200天移动均线的上方,这可能暗示公债将进一步遭抛售.

周二美联储政策声明一定程度的乐观情绪令长期公债收益率突破了支撑位3.25%.周三30年期公债价格US30YT=RR重挫2-23/32,收益率报3.42%,周三尾盘报3.27%.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR劲跌1-13/32,收益率报2.28%,此为去年10月31日来最高,高于周二尾盘的2.13%.收益率录得自去年10月来最大的两天涨幅.

随着经济数据较佳和市场信心改善,加之银行业的压力测试结果多数正面,Delaware Investments副高级总裁及投资组合经理Tom Chow说,"将仍然有大量现金放到风险领域投资,且可能有额外资金行从诸如公债等'低风险'领域调配过来."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,大多数美国大型银行通过了其年度压力测试,同时允许摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和US Bancorp(USB.N)等业者提高股息或回购股票.美联储表示,即使面临导致失业率升至13%和房价下挫21%的金融冲击,19家美国大型银行中有15家的资本缓冲情况令人满意.[ID:nSB1430900]

美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势.[.NCN]

"股票市场得到的讯息是,股票相对公债便宜,而在公债得到的讯息是,公债非常昂贵,"德意志银行G10汇市策略师Alan Ruskin说.

一些分析师甚至认为美联储下年可能升息,尽管美联储一直表示或在2014年底前保持利率在及低水准.

"我们的估计是经济持续改善,美联储将在2013年初某时候升息,"三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理及首席金融分析师Chris Rupkey说.

在如此的情况下,市场对美联储声明的反应是"合理的",Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis说.

他说,我们正看到看空的公债收益率曲线趋陡,较短期公债表现优于较长期公债,因为美联储的讲话重申了持有短期公债是安全的.

形成对照的是,通胀及成长预期将推动长期公债收益率,Lewis说.

他指出,美联储的观察是经济一直扩张,劳工市场状况已见改善"巩固了公债市场的模型,就是经济数据较好意味着股市表现良好;当诸如股市等风险资产表现良好,将是看空的公债收益率曲线趋陡,所以卖出长债."

不过,市场预期美联储在目前将保持利率近零,一些分析师认为公债收益率没有很大的急升空间.

"我们预期短期美国实质利率仍然接近零,至少在下年左右也是如此,"Capital Economics的首席全球分析师Julian Jessop补充说,"因此,很可能令长期实质收益率牢牢受控."

"美国公债收益率将在某一时点大幅上升,当市场开始预期货币政策将回到更正常的情况,但那一时点可能仍很遥远,"Jessop说.

周三财政部续发的30年期公债的得标利率为3.383%,此为去年8月来的最高.周二续发的210亿美元10年期公债和周一标售的320亿美元三年期公债的需求也接近需求均值.

-----------------------2013 GMT-----------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-03/32) 0.398

五年期公债US5YT=RR 98-28/32 (-19/32) 1.109

10年期公债US10YT=RR 97-19/32 (-1-10/32) 2.274

30年期公债US30YT=RR 94-19/32 (-2-22/32) 3.415(完)

--编译 利棣儿;审校 张明钧

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