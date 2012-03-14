〔东京汇市〕美元走强,因美国经济乐观前景推升美债收益率＝2

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
瑞郎在瑞士央行政策决议出台前亦承压.欧元/瑞郎EURCHF=R劲扬至1.2147瑞郎,为1月10日以来高位.
随着经济复苏的希望日益增强,美国数据对市场的重要性超出以往.今日稍后将有美国生产者物价指数(PPI)公布,周五还将有消费者物价指数(CPI)出炉.
在欧洲,西班牙和法国周四将发债融资,不过既然对希腊的忧虑已经消退,且近期欧洲央行大量注资,市场对两国发债的接纳程度料不成问题.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。