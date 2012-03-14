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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:30 BJT

〔东京汇市〕美元走强,因美国经济乐观前景推升美债收益率＝2

瑞郎在瑞士央行政策决议出台前亦承压.欧元/瑞郎EURCHF=R劲扬至1.2147瑞郎,为1月10日以来高位.

随着经济复苏的希望日益增强,美国数据对市场的重要性超出以往.今日稍后将有美国生产者物价指数(PPI)公布,周五还将有消费者物价指数(CPI)出炉.

在欧洲,西班牙和法国周四将发债融资,不过既然对希腊的忧虑已经消退,且近期欧洲央行大量注资,市场对两国发债的接纳程度料不成问题.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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