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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--3月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月14日(三)

2350 - 资本流动数据

3月15日(四)

-- - 世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)出访日本

0120 - 一年期贴现债券标售

0130 - 20年期日本政府公债标售

0500 - 日本财务省财务官中尾武彦在全球经济论坛上发表讲话

企业消息:

0230 - 日本汽车工业协会(Japan Automobile Manufacturers Association)会长志贺俊之召开例行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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