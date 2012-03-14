〔金砖国家〕3月14日股汇市收盘纵览

路透3月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.03%,至1,066.83点.

中国股市:沪综指周三由升转跌,午盘大幅跳水并最终放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅,为期两周的中国两会(人大和政协)今日结束,市场心态转趋谨慎,个股套现压力集中体现,分析人士表示,股指短期将进入调整.

沪综指.SSEC收报2,391.230点,跌64.565点,创下去年11月30日以来最大单日跌幅,当日为下跌3.27%.今日沪市A股成交金额大增至1,702.5亿元人民币,上日为1,022.8亿元.[.SSCN]

香港股市:周三逆转早盘升幅,收盘中止了之前连续四个交易日的涨势.总理温家宝有关楼市调控不会动摇的言论,拖累中资股走弱.

恒生指数.HSI收低0.15%至21,307.89点.恒生国企指数.HSCE收跌0.49%至11,300.41点.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收跌.美元指数再度攀高,促使人民币中间价大幅回调,并创出今年的新低.而部分大型银行客盘购汇,进一步拖累即期汇价表现.总理温家宝稍早表示,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将继续加大汇改力度,特别是较大幅度地实现人民币汇率双向波动.[ID:nSB1431220]

对此上海一银行交易员表示,近期中间价的走势已经真实地反映了汇率双向波动的意图.不过,市场普遍预期,今年人民币仍将小幅走升.[CNY/CN][ID:nSB1432660]

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印度股市:在银行股发力带动下收于近三周最高,市场揣测央行周四可能会意外降息.指标BSE指数.BSESN收高0.6%,报17,919.30点,为连续第四个交易日上涨,且为2月24日以来最高收位.银行个股中,ICICI Bank (ICBK.NS)收高2.6%,State bank of India (SBI.NS)涨 1.2%.[.BO]

印度汇市:印度卢比小幅收高,受益于美元流入当地股市,不过进口商对美元的需求遏制了卢比的大幅上涨.交易商等待印度央行周四将公布季中货币政策评估报告,以及周五政府将公布年度预算,盼藉此能厘清宏观经济前景.卢比兑美元收报49.91/92,略高于周二的收位49.93/94,盘中介于49.8350-50.0150间波动.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,752.020点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.82%,报937.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.03%,报29.4725;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.23%,报38.4800卢布.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.2%至68,257点.大盘周二触及11个月高点后,投资者周三出脱股票锁定获利;此间股市周二涨势是受美国联邦储备理事会(美联储,FED)上调经济展望、并预期美国经济温和增长所激励.[ID:nL2E8EEBOU]

巴西汇市:巴西雷亚尔BRBYBRL=下滑0.8%至在1.815,跌向1月9日以来的最低收位.策略师表示,美联储先前的刺激措施促使投资人转向拉美货币寻求较高收益,但如今美联储进一步推出货币刺激措施的机率下滑,从而促使部分交易商结清仓位.[ID:nL2E8EE5VS]

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南非股市:连续第二日上涨,美联储发表乐观经济展望推高资源类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.72%,报30,521.67点.综合指数.JALSH升0.74%,收报34,426.74点.[.J][ID:nL5E8EE5Z3]

南非汇市:南非兰特兑美元重挫逾2%,此前意外疲弱的零售销售数据,以及美元强势累及兰特.兰特兑美元ZAR=D3跌至三周低点7.6851,下破首道主要支撑位7.64,以及上周的7.68的支撑.从图表上看,兰特短期内可能会测试之前的低点7.74/76区域.[ZAR/][ID:nL5E8EE6GL](完)