〔货币市场〕美国利率期货再度下挫,因市场预计2013年第二季或将升息

路透纽约3月14日电---美国短期利率期货周三连续第二日下跌,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)对经济前景更加乐观,致使一些交易商担忧联储升息时间可能比他们先前的预期更早.

银行间拆借利率期货遭遇的沉重卖压大多集中在2013年或之后交割的品种,即使美联储重申将至少在2014年底之前维持接近零的短期利率.

这些欧洲美元利率期货与联邦基金利率期货跌至约两个半月低位.

2014年12月欧洲美元利率期货EDZ4自周一收盘以来共下滑22.5个基点,或创下去年6月以来两日最大跌幅.

"市场对美联储能在多长时间内维持如此低的短期利率抱有疑问.现在升息已经不再那么遥远."Credit Agricole Corporate & Investment Bank全球利率策略主管David Keeble.

联邦基金利率期货暗示,交易商正在消化美联储可能在2013年第二季升息的微小可能性.联储在周二的政策声明中表示,认为经济"温和增长".交易商一周前还预计联储(2013年第二季)升息的可能性为零.

与此同时,美元隔夜拆款利率仍维持在高位.

在规模达1.6万亿(兆)美元的回购市场,银行与华尔街交易商的美元隔夜拆款利率USONRP=为22个基点,徘徊在六周高点.

联邦基金利率最新报12个基点,与周二持平且为四周最高水平.

一些分析师认为,美联储声明并非在过去24小时中,导致利率期货和债券市场大跌的主要诱因.

他们将利率期货下挫和现金利率上扬,归因于最近国库券供应量增加,以及美国非农就业报告相对强劲帮助改善了投资者风险偏好.美联储提前公布最新的银行压力测试结果也提振投资者信心.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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