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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:42 BJT

〔标题新闻〕新西兰2月经季节调整的PMI升至57.7为2010年4月以来最高,前月为50.8

注:制造业采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8ED8RP]

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