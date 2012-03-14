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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:38 BJT

全球外汇市场3月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月14日(三)

2350 - 日本资本流动数据

3月15日(四)

0500 - 日本财务省财务官中尾武彦参加一个研讨会并就全球经济发表演讲

-- - 英国财政大臣奥斯本在英国商会年会上讲话

0830 - 瑞士央行利率决议

0900 - 欧洲央行月度报告

1000 - 欧元区第四季就业数据以及劳工成本

1130 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在伦敦发表讲话

1230 - 美国3月纽约联邦储备银行制造业指数

1230 - 美国2月生产者物价指数(PPI)

1230 - 美国一周初请失业金人数

1300 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹发表讲话

1300 - 美国1月整体资本流动/外资购买美国公债数据

1300 - 美国副贸易代表Miriam Sapiro在华盛顿发表讲话

1400 - 美国3月费城联邦储备银行制造业指数

1400 - 美国贸易代表柯克在华盛顿发表讲话

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布一周资产负债表

2300 - 美国财长盖特纳在纽约讲话

2350 - 日本央行公布2月13-14日会议记录

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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