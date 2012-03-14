全球外汇市场3月15日主要消息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月14日(三)
2350 - 日本资本流动数据
3月15日(四)
0500 - 日本财务省财务官中尾武彦参加一个研讨会并就全球经济发表演讲
-- - 英国财政大臣奥斯本在英国商会年会上讲话
0830 - 瑞士央行利率决议
0900 - 欧洲央行月度报告
1000 - 欧元区第四季就业数据以及劳工成本
1130 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在伦敦发表讲话
1230 - 美国3月纽约联邦储备银行制造业指数
1230 - 美国2月生产者物价指数(PPI)
1230 - 美国一周初请失业金人数
1300 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹发表讲话
1300 - 美国1月整体资本流动/外资购买美国公债数据
1300 - 美国副贸易代表Miriam Sapiro在华盛顿发表讲话
1400 - 美国3月费城联邦储备银行制造业指数
1400 - 美国贸易代表柯克在华盛顿发表讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布一周资产负债表
2300 - 美国财长盖特纳在纽约讲话
2350 - 日本央行公布2月13-14日会议记录
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 王丽鑫
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一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。