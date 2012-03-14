〔中港个股〕交通银行周四停牌一天,正在筹划非公开发行股票事宜

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透上海3月15日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三稍晚公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,A股及H股将于周四(15日)停牌一天,并将发出关于本行建议发行及配售新A股及新H股的公告.
刊登在上海证券交易所网站上的公告并未对非公开发行股票事宜做更多解释.
据汤森路透旗下IFR报导,交行计划通过私人配售方式融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.交行的三大主要H股股东--汇丰控股(0005.HK)、中国财政部和社保基金等将会认购该批H股股份.[ID:nSH0096183]
中国证券报去年12月曾报导,由于2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,2012年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行等部分银行或会再融资.[ID:nSB1307064]
去年10月,新华社引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.工行和农行并指中央汇金拟未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.(完)
交行A股周三收报4.87元,过去一个月跌幅约0.41%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。