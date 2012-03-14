〔中港个股〕交通银行周四停牌一天,正在筹划非公开发行股票事宜

路透上海3月15日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三稍晚公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,A股及H股将于周四(15日)停牌一天,并将发出关于本行建议发行及配售新A股及新H股的公告.

刊登在上海证券交易所网站上的公告并未对非公开发行股票事宜做更多解释.

据汤森路透旗下IFR报导,交行计划通过私人配售方式融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.交行的三大主要H股股东--汇丰控股(0005.HK)、中国财政部和社保基金等将会认购该批H股股份.[ID:nSH0096183]

中国证券报去年12月曾报导,由于2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,2012年上市银行股权融资量或会超千亿元人民币,农业银行(1288.HK)(601288.SS)和交通银行等部分银行或会再融资.[ID:nSB1307064]

去年10月,新华社引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.工行和农行并指中央汇金拟未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.(完)

交行A股周三收报4.87元,过去一个月跌幅约0.41%.(完)

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