叙危机一周年 政府军逐步收复失地

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月14日电(记者 Erika Solomon/Oliver Holmes)---叙利亚政府军周三在收复伊德利卜(Idlib)和德拉(Deraa)方面取得进展，在叙利亚危机爆发一周年之际，加大了对反抗力量的打击力度。
联合国和阿盟联合特使安南表示，他已经收到叙利亚政府就他提出的和平提议的答复，并希望叙方作进一步澄清。
安南的发言人艾哈迈德·法齐(Ahmad Fawzi)在日内瓦发表声明称："鉴于当前严峻的和悲惨的状况，每个人都必须意识到，时间是最重要的。"安南将在周五向联合国安理会汇报情况。
到3月15日，叙利亚危机将满一年，再加上迄今外交努力的无效，叙利亚军队似乎正在占据上风。
政府军本周已经控制了一些反对派据点，并对其他据点发起了多次攻击，已将反抗力量逐出了西北部城市伊德利卜，并向南部城市德拉派遣了最多130辆坦克和装甲车。
一名德拉市民说："他们正在打击起义的诞生地。"
德拉毗邻约旦，也是一年前率先起义反抗阿萨德的地区之一。
这位自称穆罕默德的市民称，"房屋遭受了枪炮、榴弹和的火箭弹的攻击。"
根据叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)的消息，周三共有13名平民和七名反叛人员在德拉丧生。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。