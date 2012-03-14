欧洲经济指标预测--3月15日-3月22日****

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透3月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月15日(四)
0830 瑞士央行利率决议 第一季 维持不变 维持不变
1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%
(较前季) -- -0.1%
欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%
欧元区薪资 -- +2.6%
3月16日(五)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差14.47
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差97
--------------------------------3月19日当周---------------------------------
3月19日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余163
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余20
净投资流动(亿欧元) -- 流入32
0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%
(较上年同期) -- -4.3%
工业销售(较前月) -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.6%
3月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.4%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -4.3%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +3.6%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.6%
(较上年同期) -- +3.9%
扣除贷款的RPI(较前月) -- -0.6%
(较上年同期) -- +4.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负3
3月21日(三)
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 2月 -- 盈余168.2
公共部门净借款(亿英镑) -- 负107.1
3月22日(四)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差15.53
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.0
服务业PMI -- 50.0
综合PMI -- 50.2
0828 德国制造业PMI 3月初值 -- 50.2
服务业PMI -- 52.8
综合PMI -- 52.9
0858 欧元区制造业PMI 3月初值 -- 49.0
服务业PMI -- 48.8
综合PMI -- 49.3
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差51.1
0930 英国零售销售(较前月) 2月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.0%
1000 欧元区工业订单(较前月) 1月 -- +1.9%
(较上年同期) -- -1.7%
1500 欧元区消费者信心指数 3月 -- 负20.20 (完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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