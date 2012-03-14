〔美国金融〕贝南克称,将进一步明确新银行规定是否适用于小银行

路透华盛顿3月14日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三表示,联储将尝试进一步明确,新的银行规定是否适用于小型放贷机构.

他指出,此举旨在防止社区银行浪费时间和金钱在厘清是否须遵循新规之上.

"虽然这一改变似乎很简单,但我们希望它将帮助银行避免把宝贵的资源用在并不针对它们的监管规定上."贝南克说.

贝南克表示,联储还将采取措施改善与小银行的沟通,并更好地理解该行业面临的挑战.这些措施包括成立小组委员会以审视社区银行监管情况.

他说,小银行的前景正在改善,但经济继续对该行业带来挑战.

他还寻求安抚社区银行家的不安.后者担心,2010年的多德-弗兰克金融监管法将对其业务产生巨大冲击.

他表示,该法中的新标准大多只针对大型银行.(完)