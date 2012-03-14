《中国报摘》--中国证券报3月15日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝在会见中外记者时表示,一些地方房价远未回到合理价位.此外,人民币汇率或已接近均衡水平,应允许民间资本进入金融领域,并要严控地方债增量.
* 其他:
--据中国新疆国际煤炭工业博览会组委会消息,2012年国资委直属央企计划在新疆开工项目178个,概算投资7243.15亿元.
--全国人大代表、长城汽车总裁王凤英表示,中国车企进入发达国家市场难度日益加大.发达地区汽车市场,排放、安全等标准要求门槛越来越高,且这些地区市场饱和度较高,中国自主品牌汽车较缺乏大规模进入的条件.
--全国人大代表、宁波港董事长李令红指出,航运市场目前仍然比较低迷,下半年形势可能会好一点,全年可能呈现先低后高态势.船公司将集中选择部分优质港口挂靠.
--中国保险行业协会发布《机动车辆商业保险示范条款》,明确规定因第三方对被保险机动车的损害而造成保险事故的,保险公司可以在保险金额内先行赔付被保险人,然后代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利.
--继今年1月获得控股股东增持之后,中国石化(0386.HK)(600028.SS)再获得控股股东支持,中国石化集团承诺将中国石化作为油气勘探开采和炼油等业务整合的唯一平台,上市公司将择机收购集团海外油气资产.
--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公告称,近日公司中标或签约工程中标价或合同额合计为331.46亿元人民币,约占公司2010年营业收入的7.01%.
--ST海龙(000677.SZ)公告称,3月2-12日,公司因资金紧张,新增逾期贷款1.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的94.48%;公司逾期贷款总计7.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的456.64%.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。