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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月15日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在会见中外记者时表示,一些地方房价远未回到合理价位.此外,人民币汇率或已接近均衡水平,应允许民间资本进入金融领域,并要严控地方债增量.

* 其他:

--据中国新疆国际煤炭工业博览会组委会消息,2012年国资委直属央企计划在新疆开工项目178个,概算投资7243.15亿元.

--全国人大代表、长城汽车总裁王凤英表示,中国车企进入发达国家市场难度日益加大.发达地区汽车市场,排放、安全等标准要求门槛越来越高,且这些地区市场饱和度较高,中国自主品牌汽车较缺乏大规模进入的条件.

--全国人大代表、宁波港董事长李令红指出,航运市场目前仍然比较低迷,下半年形势可能会好一点,全年可能呈现先低后高态势.船公司将集中选择部分优质港口挂靠.

--中国保险行业协会发布《机动车辆商业保险示范条款》,明确规定因第三方对被保险机动车的损害而造成保险事故的,保险公司可以在保险金额内先行赔付被保险人,然后代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利.

--继今年1月获得控股股东增持之后,中国石化(0386.HK)(600028.SS)再获得控股股东支持,中国石化集团承诺将中国石化作为油气勘探开采和炼油等业务整合的唯一平台,上市公司将择机收购集团海外油气资产.

--中国中铁(0390.HK)(601390.SS)公告称,近日公司中标或签约工程中标价或合同额合计为331.46亿元人民币,约占公司2010年营业收入的7.01%.

--ST海龙(000677.SZ)公告称,3月2-12日,公司因资金紧张,新增逾期贷款1.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的94.48%;公司逾期贷款总计7.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的456.64%.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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