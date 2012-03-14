〔希腊政经〕内阁一致通过救助协议,议会月底将对协议进行投票

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透雅典3月14日电---希腊内阁周三一致通过国际援助协议,而数小时前欧元区正式批准该国急需的1,300亿欧元(1,690亿美元)援助计划.
这个援助协议将提交希腊议会批准,议会预计将在月底前投票表决.
希腊总理帕帕季莫斯在声明中称,"还有大量工作要做",并称议会需要批准与救援协议相关的其他八个议案.
希腊内阁支持为获得欧盟救援资金附加的条款.国际货币基金组织(IMF)预计将在本月稍后批准其应向希腊提供的280亿欧元援助.
帕帕季莫斯已经表示,一旦法案通过,他将会辞职,为4月底或5月初进行的大选铺路.
希腊财政部长韦尼泽洛斯周三也确认,将在当选PASOK社会党党魁后辞去财长一职.
他并预计大选将六到七周内举行,与其他政府官员看法一致.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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