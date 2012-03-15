〔路透调查〕西班牙开启先例,其它国家势必屡屡打破欧盟预算目标

路透伦敦3月14日电---周三公布的路透调查结果显示,有更多国家会效仿西班牙,放弃原先与欧盟达成的严格预算目标,改采较缓和的目标,同时欧元区经济今年仍将落后于其它主要经济体.

调查结果显示,本月稍早欧盟27国除两国以外其它成员国签署的新财政条约可能已经遇到麻烦.各国在该条约中承诺遵守预算纪律.

25位受访经济分析师中有17位认为,会有更多国家步西班牙的后尘,违抗欧盟执委会而放宽自身预算目标.

这份公约目前已经面临阻碍.爱尔兰将为此举行全民公投,荷兰知名反对派议员表示可能阻止公约的实施,除非荷兰得到更多削减赤字的时间.

"除德国外,多数经济体目前实际上处境艰难,当然那些南部成员国尤甚,"Rabobank International资深经济分析师Elwin De Groot说.

"这样看来,一些国家无法达成先前在预算计划中设想的赤字目标,这种可能性很大."

目前欧元区财长已将注意力从希腊转向西班牙.

就在欧盟领导人签署财政公约的同一天,西班牙政府表态今年不可能将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比按先前承诺削减至4.4%,目标仅为减至5.8%.

欧元集团目前的态度是,西班牙今年应设法达成5.3%的赤字目标,较最初目标打了一些折扣,但仍有压力.

"我认为这是相当高明的谈判策略--他们先自己设定目标,然后与欧洲财长会谈,最后作出一些交换,在预算赤字与GDP之比的目标上获得0.5个百分点的让步."De Groot说.

"你可能会认为,这给其它国家开了先例,让他们纷纷效仿."

在欧元区能否生存下去的问题上,来自银行业和研究机构的分析师重申,相信这个货币同盟将会安然度过难关.

27位经济分析师中有22位认为欧元将会保持完整,与过去几个月中对市场分析师的调查结果相一致.

**预期过高**

在一项针对逾60位分析师的月度调查中,结果显示分析师预期欧元区衰退可能在今年第二季结束--略早于2月调查时的结果.

当前一季经济可能萎缩0.2%,随后在4-6月保持迟滞.但这些数字会掩盖欧元区内部德法等较强经济体与意大利,西班牙和希腊这些较弱经济体之间的严重差异.

总体而言,欧元区今年的表现将远远落后于其它发达经济体.英国应可避免衰退,同时有越来越多证据显示,美国的经济复苏正在变得能够自我维系.

由于油价大涨,对于欧元区2012年通胀率的平均预期也达到过去16次调查以来的最高水准,从2月调查时的1.9%升至2.1%.

经济分析师预期通胀将一直高于欧洲央行设定的略低于2%的目标水准,直至今年第四季,同时在当前一季于2.5%触顶.

"油价上涨导致通胀率高于预期,将会对欧元区今年的经济造成额外拖累,"AIB首席债券分析师Oliver Mangan说.

调查显示,欧洲央行今明两年将维持利率在1.0%的纪录低点.分析师一直到上月还预期央行会在未来几个季度内降息至0.75%.(完)