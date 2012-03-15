《中国报摘》--其他报纸重要消息3月15日(I)

**上海证券报**

--中国证监会主席郭树清表示,目前的新股发行价格还是太高,下一步将从提高市场透明度、强化信息披露要求等方面,促进市场各方发挥作用,改善市场秩序,提振股市信心.

--工信部黄金行业数据显示,1月全国黄金企业实现工业总产值189.34亿元人民币,同比增长35.60%;实现利润19.27亿元,同比增长36.18%.

--呼吁多年的RQFII(人民币合格境外机构投资者)终于成行,香港的中资券商们又把目光投向了QDII(合格境内机构投资者).据悉,香港中资证券业协会已向内地监管层提交报告,建议延伸QDII制度,增设专项"小QDII"额度,允许内地专业投资者自行投资港股.

--从知情人士处获悉,中国银行(601988.SS)(3988.HK)上海第二总部将在3月20日正式开业,全称为中国银行上海人民币交易总部.而其他三大行仍未就设立第二总部向监管层递交申请报告.

--郑商所近日发布通知,自3月16日结算时起,棉花、早籼稻期货合约交易保证金标准由10%调整为6%,涨跌停板幅度由6%调整为4%.按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的合约,仍按原规定执行.

--永泰能源(600157.SS)宣布将启动H股上市计划.本次发行的H股股数不低于发行后公司总股本的15%,每股面值为人民币1元H股发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者.募集资金用于收购境内外资产、偿还银行贷款及补充流动资金.

**人民日报**

--贵州省发展和改革委员会主任刘远坤表示,2011年,贵州完成工业投资1,820.99亿元人民币,同比增长69.6%,创下工业投资历史新高.

--中国首份休闲旅游报告发布,游客普遍认为交通费用占总花费比重最大,出境旅游仍被认为是家庭重大消费决策.

--今年北京坚持房地产调控政策不动摇,1-2月,全市商品房竣工面积同比大降55%,销售面积降幅也超四成.政策房施工面积增近六成,竣工面积更是同比暴增9倍,政策房销售面积增长8.2%.投机投资性购房继续得到有效抑制.

--中国12315受理投诉举报分析情况公布,万元以上消费纠纷比上年增三成.

**21世纪经济报 道**

--接近监管机构的人士透露,按照"一年一定、季度考核"的要求,上周银监会对工、农、中、建四家大型银行的腕骨(CARPALS)动态风险监管指标进行调整,提高了部分大行的存贷比目标值.其中,工行(601398.SS)(1398.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)的存贷比目标值分别由去年的62%和68%上调至2012年的63%和70%,上调幅度达2个百分点.

**第一财经日报**

--宝钢股份(600019.SS)苦等数年的湛江港千万吨钢铁项目,或许近期将正式获得国务院批准.湛江市市长王中丙透露,宝钢湛江港项目和武钢防城港项目批准的申请,国家发改委正在写相关报告,很快将上报国务院,近期项目有望获批.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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