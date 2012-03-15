《中国报摘》--其他报纸重要消息3月15日(I)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国证监会主席郭树清表示,目前的新股发行价格还是太高,下一步将从提高市场透明度、强化信息披露要求等方面,促进市场各方发挥作用,改善市场秩序,提振股市信心.
--工信部黄金行业数据显示,1月全国黄金企业实现工业总产值189.34亿元人民币,同比增长35.60%;实现利润19.27亿元,同比增长36.18%.
--呼吁多年的RQFII(人民币合格境外机构投资者)终于成行,香港的中资券商们又把目光投向了QDII(合格境内机构投资者).据悉,香港中资证券业协会已向内地监管层提交报告,建议延伸QDII制度,增设专项"小QDII"额度,允许内地专业投资者自行投资港股.
--从知情人士处获悉,中国银行(601988.SS)(3988.HK)上海第二总部将在3月20日正式开业,全称为中国银行上海人民币交易总部.而其他三大行仍未就设立第二总部向监管层递交申请报告.
--郑商所近日发布通知,自3月16日结算时起,棉花、早籼稻期货合约交易保证金标准由10%调整为6%,涨跌停板幅度由6%调整为4%.按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的合约,仍按原规定执行.
--永泰能源(600157.SS)宣布将启动H股上市计划.本次发行的H股股数不低于发行后公司总股本的15%,每股面值为人民币1元H股发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者.募集资金用于收购境内外资产、偿还银行贷款及补充流动资金.
**人民日报**
--贵州省发展和改革委员会主任刘远坤表示,2011年,贵州完成工业投资1,820.99亿元人民币,同比增长69.6%,创下工业投资历史新高.
--中国首份休闲旅游报告发布,游客普遍认为交通费用占总花费比重最大,出境旅游仍被认为是家庭重大消费决策.
--今年北京坚持房地产调控政策不动摇,1-2月,全市商品房竣工面积同比大降55%,销售面积降幅也超四成.政策房施工面积增近六成,竣工面积更是同比暴增9倍,政策房销售面积增长8.2%.投机投资性购房继续得到有效抑制.
--中国12315受理投诉举报分析情况公布,万元以上消费纠纷比上年增三成.
**21世纪经济报 道**
--接近监管机构的人士透露,按照"一年一定、季度考核"的要求,上周银监会对工、农、中、建四家大型银行的腕骨(CARPALS)动态风险监管指标进行调整,提高了部分大行的存贷比目标值.其中,工行(601398.SS)(1398.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)的存贷比目标值分别由去年的62%和68%上调至2012年的63%和70%,上调幅度达2个百分点.
**第一财经日报**
--宝钢股份(600019.SS)苦等数年的湛江港千万吨钢铁项目,或许近期将正式获得国务院批准.湛江市市长王中丙透露,宝钢湛江港项目和武钢防城港项目批准的申请,国家发改委正在写相关报告,很快将上报国务院,近期项目有望获批.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕/冉莹; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。