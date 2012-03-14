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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报3月15日

* 头版头条:

--十一届全国人大五次会议在北京闭幕,批准政府工作报告,财政预算决算报告等.

* 其他:

--中国人民银行货币政策委员会组成人员调整,钱颖一、陈雨露、宋国青将担任货币政策委员会委员.周其仁,夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务.

--截止3月12日,中国农业发展银行总行营管部各项贷款余额首次突破千亿元人民币,达到1,005亿元人民币,其中政策性贷款余额988.2亿元,商业性贷款16.8亿元.

--2011年全国有584家股权投资机构进行投资,创投和私募股权投资金额近980亿元.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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