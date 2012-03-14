《中国报摘》--金融时报3月15日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
* 头版头条:
--十一届全国人大五次会议在北京闭幕,批准政府工作报告,财政预算决算报告等.
* 其他:
--中国人民银行货币政策委员会组成人员调整,钱颖一、陈雨露、宋国青将担任货币政策委员会委员.周其仁,夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务.
--截止3月12日,中国农业发展银行总行营管部各项贷款余额首次突破千亿元人民币,达到1,005亿元人民币,其中政策性贷款余额988.2亿元,商业性贷款16.8亿元.
--2011年全国有584家股权投资机构进行投资,创投和私募股权投资金额近980亿元.(完)
--整理 沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。